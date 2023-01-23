الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الوطنية للإسكان تدشّن منصة “مواد” لخدمة الموردين والمطورين العقاريين
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الوطنية للإسكان تدشّن منصة “مواد” لخدمة الموردين والمطورين العقاريين

الوطنية للإسكان تدشّن منصة “مواد” لخدمة الموردين والمطورين العقاريين

الوطنية للإسكان تدشّن منصة “مواد” لخدمة الموردين والمطورين العقاريين
٠٣:٤٣:١١ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، منصة مواد التابعة للوطنية للإسكان “NHC” اليوم الاثنين، خلال منتدى مستقبل العقار.

أتمتة إجراءات طلب المواد

وتربط منصة مواد المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد من خلال مذكرات تعاون موقعة بين المصنّع أو المورد والوطنية للإسكان وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات

وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر المنصة خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان.

تسهيل تخليص الإجراءات اللازمة

وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم المطوّرين العقاريين ماجد الحقيل منتدى مستقبل العقار وزارة الشؤون البلدية

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