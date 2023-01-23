توضيح هام من حساب المواطن حول نتائج أهلية فبراير ومواعيد الرد على الاعتراضات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه لم تصدر نتائج الأهلية لشهر “فبراير”، وأنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين عن صدور نتائج الأهلية، أنه بإمكانه معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه دراسة الأهلية.

حذف عقد السكن القديم وإضافة الجديد

وبشأن حذف عقد السكن القديم وإضافة العقد الجديد، كشف البرنامج أنه لابد من إتباع عدد من الخطوات.

خطوات حذف عقد السكن القديم

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين على “تويتر”، أنه عند حذف عقد السكن القديم وإضافة العقد الجديد، فلابد من النظر في تاريخ المستند ومتى ينتهي لأنه في يوم انتهائه تظهر خانه الحذف، وعندها يجب القيام بالآتي:

1 – حذف الموعد المنتهي.

2 – فتح المرفقات.

3 – الضغط على عقد إيجار.

4 – الضغط على “حفظ”.

5 – الذهاب إلى آخر صفحة واضغط حفظ البيانات وخروج.

تأثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم

في الوقت نفسه، أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا حول تأثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم، مبينًا أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لديك لابد من التوجه للبوابة وتعديلها وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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