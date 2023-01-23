شرطة النبهانية تقبض على مواطن لإتلافه جهازي رصد آلي عمدًا بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، أنها تمكنت من القبض على شخص لإتلافه جهازي رصد آلي عمدًا.

حرق أحد الأجهزة وعبث بالآخر وسرقة محتوياته

وأوضحت أنها ألقت القبض على المواطن بتهمة إتلاف جهازي رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة، وذلك بحرق أحدهما والعبث بالآخر وسرقة محتوياته.

وأضافت انه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، قيامها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، بضبط مواطن لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

من ناحيته كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات،الدكتور فهد الخضيري، أنه لم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب علاج الحجامة لكل شيء، مؤكدًا أنه لا ينفي الحجامة ولم يقل إنها غلط ولا أنكر فوائدها التي ثبتت بالعلم والبراهين مثل تخفيف الألم (مؤقتًا) ولمنع الكسل والخمول وتنشيط الدورة الدموية (مؤقتًا)”.