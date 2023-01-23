معلومات مهمة عن رسوم “الرخصة المهنية”.. و10 معايير تربوية يجب مراعاتها

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بدأت اختبارات “الرخصة المهنية”، يوم السبت الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، وهي تشمل الجنسين “الذكور والإناث”، وهي مهمة جدا للذين يريدون مزاولة مهنة التدريس.

وهناك العديد من الشروط والمعايير للرخصة المهنية، ويجب أولا أن يكون حاملها مؤهل لمزاولة مهنة التعليم، ويعد اجتياز الرخصة المهنية أحد المتطلبات للحصول على الرخصة وتتكون إلى قسمين الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

ويبلغ عدد التخصصات 38 تخصصا وتصل رسوم منح الرخصة المهنية 100 ريال ورسوم إعادة الاختبار 200 ريال. ويعد اختبار تربوي عام، ويشترك في هذه الاختبار جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني الاختبار التخصصي ويضم 38 تخصص من قبل هيئة المعلمين، وفقا لمعدل النجاح وهي كما يلي:

1- الحاصلين على درجة من 50 إلى 69 يحصل على رخصة ممارس.

2- الحاصل على درجة من 70 إلى 84 يحصل على رخصة معلم.

3- لكن الحاصل على درجة نجاح من 85 فأعلى يحصل على رخصة معلم خبير.

الاختبار التربوي العام

هو عبارة عن أداء تقويمه لقياس مدى تحقيق المعايير التربوية ويجب أن يغطي الاختبار التربوي في المجالات التالية وهي:

1- القيم والمسؤوليات المهنية.

2- الممارسة المهنية.

3- المعرفة المهنية.

وهناك 10 معايير يجب مراعاتها:

1- الالتزام بالقيم الإسلامية وأخلاقيات المهنة.

2- التطوير المهني بشكل مستمر.

3-التفاعل المهني.

4- المهارات اللغوية.

5- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.

6- معرفة طرق التدريس العامة.

7- التخطيط للتدريس.

8- تهيئة بيئة تعلم تفاعلية.

9- التقويم.

10- معرفة محتوى التخصص وكيفية تدريسه.

مراحل إصدار الرخصة

– دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية والتسجيل فــي الاختبارات المهنية، وتحقـق الهيئة من صحة كافة بياناته الشخصية والمهنية.

– إجراء الاختبارات المهنية، وتنتهي بإعلان نتائجها.

– يقـوم المتقـدم بطلب إصدار رخصته وفق المسـتوى الـذي تحققـت فيـه كافة الاشـتراطات وتقـوم الهيئة بعد ذلك بإصدارها.

مدة سريان الرخصة

– تبدأ مدة سريان الرخصة من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

يتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة على النحو التالي:

– في حال أصدر المتقـدم رخصته خلال سنة ميلاديـة مـن تاريخ اجتيـازه الاختبار الأحدث؛ فإن مدة سـريانها تنتهي بعد خمس سـنوات مـن تاريخ إصدارهـا.

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