واعتقال 300 شخص.. فلسطين تدين مخططات الاحتلال لهدم الخان الأحمر شرق القدس

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، عمليات التحريض المستمرة على هدم وتهجير سكان منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس

وأوضحت في بيان لها، أن التحريض على هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واقتحامها، استخفافًا بالمطالبات الدولية والأمريكية لوقف الإجراءات أحادية الجانب.

الاحتلال ينفذ مشاريع استيطانية ضخمة

وأضافت أن هذا المخطط هو قديم جديد، وهدفه استعماري، وعنصري بامتياز، وذلك لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بهدف عزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة، مؤكدة أن الاستيطان بجميع أشكاله، غير شرعي، وغير قانوني، حسب القانون الدولي.

الاحتلال يعتقل 300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري

في الوقت نفسه، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال لنحو 300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، خلال اقتحامها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

تصاعد وتيرة الاعتقالات

وأكد أن وتيرة الاعتقالات تصاعدت بشكل لافت منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية، ومن بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال نساءً و أطفالًا، تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية أثناء اعتقالهم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

في السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم من عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، وتجولوا في باحاته، وذلك في إطار اقتحاماتهم اليومية للأقصى، كما هدمت قوات الاحتلال منشأة فلسطينية في بلدة العيساوية في القدس المحتلة بعد اقتحامها للمنطقة.

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