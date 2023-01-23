زيادة ملحوظة في أعداد المصابين والوفيات.. “الصحة”: 50 إصابة جديدة بكورونا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وأعداد المتعافين وانخفاض الحالات الحرجة من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 20 حالة عن عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827658 إصابات بالفيروس.

ارتفاع حالات التعافي

وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاَ إذ سجلت 26 حالة، بارتفاع حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815260 حالة.

وأكدت انخفاض في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 20 حالة.

وكشفت عن ارتفاع حالات الوفاة، حيث سُجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9560 حالة وفاة.

إصابات السبت الماضي

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827,578) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩ أنه تم تسجيل (26) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,209) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,555) حالة.

اقرأ أيضا:

تراجع في إصابات كورونا بالمملكة.. وتسجيل وفاة واحدة آخر 24 ساعة

الصين تشهد أكبر الهجرات في العالم.. والرئيس يعرب عن قلقه من تفشي كورونا

الصين تعلن وفاة 60 ألف بكورونا في 5 أسابيع.. والصحافة الأمريكية: الرقم أعلى بكثير