الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الإسكان: أسعار العقارات “مبالغ فيها” والسوق يحتاج إلى “العرض أكثر” (فيديو)
توضيح هام من حساب المواطن حول نتائج أهلية فبراير ومواعيد الرد على الاعتراضات
معلومات مهمة عن رسوم “الرخصة المهنية”.. و10 معايير تربوية يجب مراعاتها
شرطة النبهانية تقبض على مواطن لإتلافه جهازي رصد آلي عمدًا بالقصيم
زيادة ملحوظة في أعداد المصابين والوفيات.. “الصحة”: 50 إصابة جديدة بكورونا
واعتقال 300 شخص.. فلسطين تدين مخططات الاحتلال لهدم الخان الأحمر شرق القدس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زيادة ملحوظة في أعداد المصابين والوفيات.. “الصحة”: 50 إصابة جديدة بكورونا

زيادة ملحوظة في أعداد المصابين والوفيات.. “الصحة”: 50 إصابة جديدة بكورونا

زيادة ملحوظة في أعداد المصابين والوفيات.. “الصحة”: 50 إصابة جديدة بكورونا
٠٢:٤٢:٠٤ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وأعداد المتعافين وانخفاض الحالات الحرجة من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 20 حالة عن عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827658 إصابات بالفيروس.

ارتفاع حالات التعافي

وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاَ إذ سجلت 26 حالة، بارتفاع حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815260 حالة.

وأكدت انخفاض في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 20 حالة.

وكشفت عن ارتفاع حالات الوفاة، حيث سُجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9560 حالة وفاة.

إصابات السبت الماضي

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827,578) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩ أنه تم تسجيل (26) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,209) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,555) حالة.

اقرأ أيضا:

تراجع في إصابات كورونا بالمملكة.. وتسجيل وفاة واحدة آخر 24 ساعة

الصين تشهد أكبر الهجرات في العالم.. والرئيس يعرب عن قلقه من تفشي كورونا

الصين تعلن وفاة 60 ألف بكورونا في 5 أسابيع.. والصحافة الأمريكية: الرقم أعلى بكثير

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن إصابات كورونا السعودية الصحة المملكة كورونا وفيات كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
قريباً.. افتتاح أقسام نسائية للأحوال المدنية في «دومة الجندل وطبرجل»

قريباً.. افتتاح أقسام نسائية للأحوال المدنية في «دومة الجندل وطبرجل»

٠٢:١٥ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠١٦
ميليشيا الحوثي تختطف برلمانياً يمنياً و3 من أبنائه

ميليشيا الحوثي تختطف برلمانياً يمنياً و3 من أبنائه

٠٧:٢٣ م، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠١٥
حرس الحدود بجازان يحذر الصيادين ومرتادي البحر من التقلبات الجوية

حرس الحدود بجازان يحذر الصيادين ومرتادي البحر من التقلبات الجوية

١٠:٣٢ ص، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
القبض على 4 بينهم مواطنان تورطوا في سرقات بسكاكا

القبض على 4 بينهم مواطنان تورطوا في سرقات بسكاكا

١٠:٣٢ م، الأربعاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *