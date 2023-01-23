“الصناعة ” تًعلن موعد تلقي الطلبات للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، طرح فرص استثمارية لـ 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة.

تلقي الطلبات ابتداءً من 30 يناير حتى 16 فبراير

وأوضحت أن مجمع الكسارات يقع على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شرق محافظة جدة ، مبينة أنها ستتلقى الوزارة الطلبات ابتداءً من 30 يناير حتى 16 فبراير من العام الجاري، وأن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل:

– 5 رخص خام بحص.

– 7 رخص مواد ردميات.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر “منصة تعدين” بحسب المعلن، وسيكون موعد تلقي الطلبات خلال الفترة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023، مبينة أنها تهدف من هذا الإعلان إلى:

1 – دعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.

2 – تعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية.

3 – تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

4 – تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخص محاجر مواد البناء.

الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل

وأفادت الوزارة أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة ، وإطلاق عملية المزايدة على الاثنتي عشرة رخصة، وأخيرًا الإعلان عن النتائج و أسماء الشركات الفائزة، مؤكدة بأنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.

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