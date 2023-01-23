“مكافحة المخدرات”: ضبط 3 مقيمين بجدة والكشف عن ما ضبط بحوزتهم

تواصل – فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، إن مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة وتسبب الأذى لمتعاطيها والآخرين.

وأضاف “اللحيدان” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن مادة “الشابو” أو ما تعرف باسم “الكريستال أو الآيس أو الثلج” هي قنبلة موقوته ومؤذية للنفس والغير والحوادث كثيرة ومخيفة وبشعة.

علامات التعاطي والإدمان

وتابع: بشكل عام هناك علامات لحظة التعاطي على المدى القصير، وتدخل مادة تؤثر بشكل قوي ومباشر على الدماغ وتعطي الإنسان اندفاعية عالية، وتجعل الإنسان في حاجة ورغبة وتكرار للتعاطي.

وعن أعراض التعاطي، واصل: تسبب الكثير من الأعراض، ولعل أبرزها قلة النوم والأرق، ويدخل مدمنها في نوبات اكتئاب إذا توقف عنها دون استشارة طبية.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مسؤول بلجنة مكافحة المخدرات: مادة الشبو قاتلة وقنبلة موقوتة

عاجل.. مكافحة المخدرات تُعلن نتائج القبول المبدئي في الوظائف العسكرية