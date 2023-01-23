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أمير القصيم يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)
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أمير القصيم يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)

أمير القصيم يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)

أمير القصيم يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)
٠٢:١٣:٠١ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، إن الدولة كانت هي المسؤولة عن البنية التحتية للمخططات السكنية في السابق وكان هذا سببا من أسباب استقرار الأسعار.

وأكمل: “حاليا أصبح المطور هو المسؤول عن البنية التحتية سواء كانت السفلتة أو الإنارة أو غيرها”.

وأضاف في كلمته بمنتدى “مستقبل العقار” في الرياض: “بالتالي يحمل المطور المصاريف على المستهلك وهناك شركات عقارية يمكنها تحديد أسباب الارتفاع بالضبط بحكم تخصصها”.

وتابع: “لدينا تعداد سكاني هائل وكبير، وربما العرض أقل من الطلب، لذا فإن هناك ارتفاع في الأسعار، ويجب بحث هذه الأمور ووضع حلول لها”.

قضايا عديدة يتناولها المنتدى

ويطرح المنتدى عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلاً من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية.

أهداف جلسات المنتدى

كما يناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل عدة ملفات على رأسها:

1- النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري.

2- أهمية مركز المصالحة.

3- مراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية.

وتقوم المملكة بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.

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الكلمات الدلالية:
أمير القصيم الرياض العقارات القصيم المخططات السكنية

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