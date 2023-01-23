الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المزايا والشروط.. وزارة المالية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني
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المزايا والشروط.. وزارة المالية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

المزايا والشروط.. وزارة المالية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

المزايا والشروط.. وزارة المالية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني
٠١:٤٨:٣٥ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للطلاب المواطنين لسنة التخرج 2023م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* مسمى البرنامج:-

– برنامج التدريب التعاوني.

* الهدف من البرنامج:-

– يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

* الشروط المطلوبة:-

1 – اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.

2 – لا يقل المعدل التراكمي عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4.

3 – ألا يكون صاحب الطلب متخرجا وحقق متطلبات التدريب التعاوني.

 * الوثائق المطلوبة:-

 1 – الهوية الوطنية.

 2 – السجل الأكاديمي.

 3 – خطاب من الجامعة بالموافقة على التدريب التعاوني.

تفاصيل الإعلان:-اضغط هنا

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق بالميلادي 2023/01/23م، ينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.

* طريقة التقديم:-

– عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني:

 

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