القبض على مواطنين بحوزتهما 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بجازان

تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أنها تمكنت من القبض على مواطنَيْن بحوزتهما 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

كمية القات المخدر كانت مخبأة في مركبة

وأوضحت أن كمية القات المخدر كانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، مؤكدة أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أنها قبضت على مواطن بحوزته 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

القبض على ثلاثة مقيمين بهذه التهمة

كما ألقت شرطة جازان، القبض على ثلاثة مقيمين، بينهم يمنيان والثالث هندي بتهمة الاتجار في الفحم المحلي بالمخالفة للقانون.

وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، موقعًا يحوي 10 أطنان من الفحم المحلي تم تخزينه لأغراض تجارية، يديره مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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