وزير السياحة: توجيهات من المقام الكريم لكل وزير بالاستماع إلى 200 مواطن شهريا (فيديو)

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قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن هناك توجيهات من المقام الكريم بأن يستمع الوزراء للمواطنين شهرياً ويتعاملون مع ملاحظاتهم أولا بأول.

وأضاف في كلمته بمنتدى “مستقبل العقار” المنعقد في الرياض: “كل وزير لابد يقابل 200 مواطن في الشهر بتوجيهات من المقام الكريم”.

وتابع: “نسمع من المواطنين ونأخذ الملاحظات سواء كان هناك تحديات في مكة والمدنية وفي الجودة وما إذا كانوا يحتاجون إلى تمويل وإلى آخره”.

قضايا عديدة يتناولها المنتدى

ويطرح المنتدى عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلاً من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية.

أهداف جلسات المنتدى

كما يناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل عدة ملفات على رأسها:

1- النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري.

2- أهمية مركز المصالحة.

3- مراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية.

وتقوم المملكة بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.

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