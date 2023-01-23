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بقسط شهري 1750 ريالاً.. تعرف على تفاصيل مبادرة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

بقسط شهري 1750 ريالاً.. تعرف على تفاصيل مبادرة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

بقسط شهري 1750 ريالاً.. تعرف على تفاصيل مبادرة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
٠١:٠٢:٥٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام مبادرة الاستقدام من إندونيسيا “محددة” وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19.987) ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

هدف المبادرة

وتأتي هذه المبادرة من الشركات بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت توقيع إعادة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا قبل 5 أشهر، واستبشر الكثيرون بذلك.

يذكر أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر السعودية.

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امصادر: وصول أول دفعة من العمالة المنزلية الإندونيسية قريبًا.. باقات لتسهيل الاستقدام

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