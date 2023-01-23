8 أهداف للملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

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برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

الملتقى الـ 22 تنظمه جامعة أم القرى

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعمرة، والذي تم افتتاحه أمس، يأتي تحت شعار “نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن”، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

أهم أهداف الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة

فيما أوضح رئيس جامعة أم القرى معدي بن محمد آل مذهب، أن الملتقى يسهم بمخرجاته العلمية في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لتطوير منظومة الحج والعمرة وتقديم أفضل خدمة يتشرف بها العاملين في رفادة ضيوف الرحمن، مبينًا أن أهم أهداف الملتقى، هي:

1 – عقد 7 جلسات علمية، يناقش فيها 33 متحدثاً و4 حلقات نقاش تركز على 3 محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.

2 – تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة، فضلاً عن توفير منظومة متكاملة لضبط العمليَّات.

3 – تقديم خدمات مؤسسية مبتكرة تعزِّز الاستدامة، وتسهم في إدارة الأزمات وتحويل التَّحديات لتجارب مميزة.

4 – تأكيد جهد واهتمام القيادة الرشيدة بخدمات الحجاج والمعتمرين، ودعمها المستمر للجامعة وللجهات العاملة.

5- توحيد جهودها وفق عمل تكاملي غايته تيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم الأراضي المقدسة وتأديتهم المناسك وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بحول الله.

الملتقى احتضن عددًا من الباحثين في جامعات المملكة

وأكد أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات الجامعة الإستراتيجية التي تجسد بدورها الاهتمام بالبحث العلمي وخدمة ضيوف الرحمن بوصفه أولوية وهدفًا أسمى لدى القيادة الرشيدة؛ تتفرد وتتكاتف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيقه، مضيفًا أن الملتقى يحتضن عدد من الباحثين في جامعات المملكة، والمهتمين والعاملين في خدمات الحج والعمرة، وأصحاب القرار، الذين يثرون جلساته وورش العمل بخبراتهم وتجاربهم ومقترحاتهم الابتكارية والتطويرية، بما يضمن استدامة التميز في خدمات ضيوف الرحمن ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجِ والعمرة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، أن الملتقى، يهدف أيضُا إلى:

6 – تسليط الضوء على نتائج البحوث والدراسات العلمية وفهم مقومات الارتقاء بخدمات الحج والعمرة؛ حيث يعرّف بثقافة تجربة ضيوف الرحمن وما تشكله من أهمية في رفع مستوى الرضا لديهم.

7 – الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال والاستفادة منها وتعميمها، علاوة على تسليط الضوء على الجهود الوطنية في التحول الرقمي.

8 – توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المشاعر المقدسة لتنظيم خطط التفويج وإدارة الحشود.

صياغة رحلة إيمانية مميزة لضيوف الرحمن

وفي نهاية الملتقى، كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة المشاركين، حيث شهد الحفل عرضًا لجهود الجامعة في خدمة الحجِّ والعمرة، بتسخير إمكانياتها المادية وتوظيف طاقاتها البشرية وخدماتها الاستشارية لصياغة رحلة إيمانية مميزة لحجاج بيته الحرام.