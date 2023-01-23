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عاجل.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد
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عاجل.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

عاجل.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

عاجل.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد
١٢:٢٣:١٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة.

الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية

وحسب صحيفة “القبس”، فإن الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أن الحكومة الكويتية تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.

سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء

وأضافت أن الحكومة، مصرة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

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