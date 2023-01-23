رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات لحملة البكالوريوس

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– مدير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء.

* الوصف الوظيفي

– متابعة صياغة وتطوير إستراتيجية الهيئة والمبادرات المنبثقة عنها وتحديد مسؤوليات تنفيذ بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية وإدارة وتقييم الأداء المؤسسي من خلال رفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ المبادرات.

* المسؤوليات

1 – التأكد من تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء الصادرات السعودية من أجل تقديم مدخلات ومعلومات عند الحاجة فيما يتعلق بفرص النمو ومجالات التنمية.

2 – ضمان تقييم اتجاهات السوق وتطوير إطار تطوير استراتيجية الصادرات السعودية وفقًا لذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة

3 – إدارة تطوير المبادرات / الأهداف الإستراتيجية لضمان التوافق مع بيان المهمة والرؤية.

4 – مراجعة التقارير حول خطط الأهداف السنوية للوظائف الموحدة من أجل تتبع إنجاز المهام والمبادرات وضمان الكفاءة التشغيلية.

* المؤهلات والخبرة

1 – 5 سنوات من الخبرة وأكثر من الخبرة ذات الصلة.

2 – درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال ذي صلة.

3 – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال ذي صلة.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).