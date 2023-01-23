هل يمكن السفر بالجواز القديم أثناء طلب تجديده؟ (الجوازات) ترد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية السفر بجواز السفر القديم الذي طلب صاحبه تجديده ولايزال ساريًا.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”، إنه “عند تجديد جواز السفر يتم إيقاف العمل بالجواز القديم”.

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جاء ذلك ردًا على استفسار يقول: “تم طلب تجديد الجواز ومتبقي فيه أكثر من سنة ونظرًا لوجود سفرة مهمة لم يتم حضور الموعد، هل بإمكاني السفر أم لا بسبب وجود طلب تجديد جواز؟”.

تجديد جواز السفر

التجديد متاح لمن يبلغ عمره 21 عاماً وما فوق.

التجديد متاح عبر الحساب الخاص على منصة (أبشر).

مراجعة أقرب فرع للجوازات من دون الحاجة لحجز موعد مسبق.

ويتطلب إصدار الجواز الجديد “الهوية الوطنية وصورتين مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، على أن يتم إيصاله بعدها إلى المستفيد عبر البريد خلال ثلاثة أيام عمل.

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كيفية تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر؟

سجل الدخول في منصة أبشر.

اختر “خدمات”.

اختر “الجوازات”.

اختر “تجديد جواز سفر سعودي“.

اختر اسم الشخص الذي تريد تجديد جوازه.

أكمل البيانات المطلوبة.

سدد الرسوم.

سلّم جوازك القديم لتستلم الجواز الجديد عن طريق خدمة “واصل” من البريد السعودي.