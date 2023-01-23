روسيا تُهدد بتدمير أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن خصوم موسكو قرروا رفع مستويات التصعيد حول أوكرانيا، مؤكدة أن الجيش سيدمر أي مساعدات عسكرية إلى كييف.

الظروف لا تسمح بمعاهدات مع أمريكا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: إن الظروف لا تسمح بتحديد موعد مع الجانب الأمريكي لاستئناف معاهدة ستارت الجديدة.

التصعيد في أوكرانيا أخذ مسارًا خطيرًا

وأوضح أن التصعيد في أوكرانيا أخذ مسارًا خطيرًا ويمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة، مؤكدًا أن التصريحات حول إمكانية تزويد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى حرب نفسية، وأن أوكرانيا تخزن السلاح والذخيرة من الغرب في محطات الطاقة النووية.

بوتين يدعو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لهذا الأمر

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه الإمكانيات ليصبح مكتفيا ذاتيًا، داعيًا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للحد من المخاطر الناتجة عن استخدام العملات الأجنبية.

وكشفت الاستخبارات الروسية، أن أوكرانيا قد تفجر عمدًا مستودعات ذخيرة خزنتها في محطات طاقة نووية، مشيرة إلى أن موسكو تستبعد عقد اجتماع مع واشنطن بشأن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

زيلينسكي: مساعدات الغرب لن تغير الوضع العسكري

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أنه يصارح الغرب والجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا، مؤكدًا أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري.

وأشار إلى أنه عندما يقف الجيش الروسي الذي لديه ألف دبابة ضد بلاده، فإنه لا توجد دولة واحدة تقرر أن تقدم 10 دبابات أو 20 و50 دبابة تحل المشكلة، معتبرًا أن الخطوة الغربية تهدف بشكل عام إلى “تحفيز” القوات المسلحة الأوكرانية.

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