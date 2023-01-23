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بعضها بدون مؤهل.. وظائف شاغرة بمستشفيات وزارة الصحة

بعضها بدون مؤهل.. وظائف شاغرة بمستشفيات وزارة الصحة

بعضها بدون مؤهل.. وظائف شاغرة بمستشفيات وزارة الصحة
١١:٣٤:٥٥ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تعلن شركة منارة الأفق للتموين (المسؤولة عن تقديم الخدمات الغذائية لمستشفيات وزارة الصحة) عن توافر فرص عمل للجنسين في عدد من المستشفيات الحكومية.

وفيما يلي التفاصيل:

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الوظائف الشاغرة

1- مستشفى الأطفال بالطائف

– أخصائي تغذية علاجية.
– رئيس طهاة.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– مساعد طاهي.
– عامل توزيع.
– عامل.

2- مستشفى الصحة النفسية بالطائف

– رئيس طهاة.
– حلواني.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– عامل توزيع.
– عامل.

3- مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

– أخصائي تغذية علاجية.
– رئيس طهاة.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– مساعد طاهي.
– عامل توزيع.
– عامل.

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طريقة التقديم

– للتقديم على وظائف مستشفيات وزارة الصحة، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

( nutrition-taif@moh.gov.sa )

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