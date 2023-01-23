بعضها بدون مؤهل.. وظائف شاغرة بمستشفيات وزارة الصحة

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تعلن شركة منارة الأفق للتموين (المسؤولة عن تقديم الخدمات الغذائية لمستشفيات وزارة الصحة) عن توافر فرص عمل للجنسين في عدد من المستشفيات الحكومية.

وفيما يلي التفاصيل:

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الوظائف الشاغرة

1- مستشفى الأطفال بالطائف

– أخصائي تغذية علاجية.

– رئيس طهاة.

– طاهي.

– طاهي حميات.

– مساعد طاهي.

– عامل توزيع.

– عامل.

2- مستشفى الصحة النفسية بالطائف

– رئيس طهاة.

– حلواني.

– طاهي.

– طاهي حميات.

– عامل توزيع.

– عامل.

3- مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

– أخصائي تغذية علاجية.

– رئيس طهاة.

– طاهي.

– طاهي حميات.

– مساعد طاهي.

– عامل توزيع.

– عامل.

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طريقة التقديم

– للتقديم على وظائف مستشفيات وزارة الصحة، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

( nutrition-taif@moh.gov.sa )