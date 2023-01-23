بعضها بدون مؤهل.. وظائف شاغرة بمستشفيات وزارة الصحة
تواصل – فريق التحرير:
تعلن شركة منارة الأفق للتموين (المسؤولة عن تقديم الخدمات الغذائية لمستشفيات وزارة الصحة) عن توافر فرص عمل للجنسين في عدد من المستشفيات الحكومية.
وفيما يلي التفاصيل:
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الوظائف الشاغرة
1- مستشفى الأطفال بالطائف
– أخصائي تغذية علاجية.
– رئيس طهاة.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– مساعد طاهي.
– عامل توزيع.
– عامل.
2- مستشفى الصحة النفسية بالطائف
– رئيس طهاة.
– حلواني.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– عامل توزيع.
– عامل.
3- مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
– أخصائي تغذية علاجية.
– رئيس طهاة.
– طاهي.
– طاهي حميات.
– مساعد طاهي.
– عامل توزيع.
– عامل.
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طريقة التقديم
– للتقديم على وظائف مستشفيات وزارة الصحة، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:
( nutrition-taif@moh.gov.sa )