الأرصاد يوجه تحذيرًا لسكان هذه المناطق: أمطار رعدية حتى الـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة، حيث حذر من رياح سطحية نشطة على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تكونًا للسحب الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” العرضيات والقنفذة”.

2 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب النماص ولقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع محايل”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدروب وبيش”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 8 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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