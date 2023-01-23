طوارئ في هذا البلد بسبب عدوى تنتقل في صالونات الحلاقة

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حذرت الأكاديمية الإسبانية للأمراض الجلدية والتناسلية، من انتشار عدوى مرض السعفة في صالونات الحلاقة في إسبانيا.

ووفقًا للأكاديمية، تضاعف تشخيص هذا المرض الناجم عن الفطريات الجلدية، بشكل أساسي إلى الانتشار في محلات الحلاقة، مما يجعل شفرات الماكينات على اتصال مباشر بفروة الرأس للأشخاص المصابين، مما يؤدي إلى تلويث المادة (التي تدخل بعد ذلك في ملامسة الرؤوس السليمة).

وعانت الحالات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة الوكالة الإسبانية، من تساقط مفاجئ في مناطق صغيرة من فروة الرأس، إلى جانب تقشر والتهاب. يمكن أن يسبب هذا، إلى جانب عملية الخدش، تقيحًا وألمًا وحمى.

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قصات الشعر

ويعود الأمر إلى قصات الشعر التي تنقل الفيروس وهو نوع من العدوى الجلدية التي يمكن أن تحدث في جميع أجزاء الجسم، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا.

والأكثر تضررًا هي اللحية والقدم (سعفة القدم) والأربية وفروة الرأس (العدوى التي تتزايد الآن).

وأوضحت الوكالة أن الزيادة في الحالات ترجع إلى انتشار قصات الشعر التي تتطلب زيارات متكررة لصالونات الحلاقة، مما يزيد من التعرض لماكينة الحلاقة التي يحتمل أن تكون ملوثة، والتي “ربما تكون قد فضلت العدوى من السعفة”

والأعراض الرئيسة، هي:

-مناطق متقشرة على شكل حلقة على الجلد.

-مثير للحكة.

-منطقة واضحة متقشرة داخل الحلقة، بها نتوءات مختلفة.

-حلقات التمدد المجاورة.

طريقة انتقال عدوى السعفة

لا يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لآخر فقط عن طريق التلامس المباشر للجلد المصاب، لكنه يمكن أن يؤثر على البشر أيضًا عن طريق لمس الحيوانات المصابة به، مثل الكلاب والقطط (أو حتى الأبقار)، ولمس الأشياء التي لامسها الشخص المصاب.

ملامسة الفطريات المسؤولة (في هذه الحالة، آلة تصفيف الشعر) أو على الأسطح.

وهذا الشكل الأخير هو السبب في أنه يوصى بعدم المشي حافي القدمين في غرف تغيير الملابس، لأن الأرضية يمكن أن تكون ناقلًا لعدوى السعفة.

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علاج السعفة

وفقًا لموقع “إسبانيا بالعربي”، فإنه يتم علاج السعفة بالعقاقير المضادة للفطريات، على الرغم من أن تقدمه يكون عادةً محدودًا وغير خطير، لأنه باستثناء حالات نادرة جدًا، لا تنتشر الفطريات أكثر من الجزء الأكثر سطحية من الجلد.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مثل مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، الكثير من المتاعب للتخلص من المرض.