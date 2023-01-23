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واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله
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واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله

واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله

واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله
١٠:٤٨:١٩ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عددًا من الفلسطينيين خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية وسط مداهمات لعدة مدن.

المعتقلون بينهم أسرى محررون وطفل

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 15 فلسطينيًا من نابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم، من بينهم أسرى محررون وطفل، وذلك بعد مداهمة عدد من المنازل.

الاحتلال يقتحم مناطق في جنين ونابلس

وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت مناطق في جنين ونابلس وشمال الضفة الغربية.

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

فيما أجبرت قوات الاحتلال، المواطن المقدسي فادي ردايدة على هدم منزله ذاتيا، اليوم الأحد، في حي رأس العمود، بالقدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، الأمر الذي اضطره إلى تأجيل حفل زفافه الذي كان مقررا في شهر أيار المقبل.

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال ، 4 شبان من محافظة رام الله والبيرة، واستدعت شقيقين للتحقيق، وذلك مع اعتقال ثلاثة مواطنين، لم تعرف هويتهم بعد، بالقرب من مدينة روابي شمالا.

الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

وحسب وكالة “وفا”، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وفتشت عددًا من المنازل، وسلّمت الشقيقين رمضان وأحمد إبراهيم النعسان، بلاغين لمراجعة مخابراتها، حيث اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون والمغير، دون التبليغ عن إصابات.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس جنين فلسطين قوات الاحتلال هيئة شؤون الأسرى

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