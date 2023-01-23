عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 307 وإيقاف 142 في قضايا فساد مالي وإداري

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر جمادى الآخرة 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، أنه خلال الشهر الماضي باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3364) جولة رقابية، والتحقيق مع (307) مشتبهًا به من ضمنهم.

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إيقاف 142 متهمًا في قضايا فساد

وبحسب البيان، فإن المتهمين ينتسبون إلى وزارات الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الطاقة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم، البيئة والموارد الزراعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت الهيئة إلى إيقاف 142 متهمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيًدا لإحالتهم للقضاء.

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ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد، بأعدادهم وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

ونشرت “نزاهة” وسائل تلقي البلاغات الرامية لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري على النحو الآتي:

-الهاتف المجاني: 980 الموقع الإلكتروني:‏ https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports