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اليوم.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة عند 4 مئوية

اليوم.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة عند 4 مئوية

اليوم.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة عند 4 مئوية
١٠:٢٤:١٥ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن طريف سجلت أقل درجة اليوم.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة جدة، و31 درجة في مكة المكرمة، و30 في جازان، و27 درجة في المدينة المنورة و27 درجة في المدينة المنورة، و18 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها الباحة 19 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي اليوم كالتالي: طريف 4 درجات مئوية، والقريات 5، وعرعر 6، وسكاكا والباحة وأبها 7، وتبوك 8، وحفر الباطن وبيشة وحائل 9، والرياض والطائف المجمعة الدهناء ونجران 10 درجات مئوية.

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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