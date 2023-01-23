وزير الإسكان: نظام الوساطة أبرز المُمكنات لتطوير القطاع العقاري (فيديو)

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قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن نظام الوساطة العقارية يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنته وخدمة المستفيدين ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوي وجاذب.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023.

قضايا عديدة يتناولها المنتدى

ويطرح المنتدى عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية.

أهداف جلسات المنتدى

كما يناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل عدة ملفات على رأسها:

1- النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري

2- أهمية مركز المصالحة

3- مراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية

وتقوم المملكة بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.

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