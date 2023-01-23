سبب مميت.. طبيبة تُحذر من استخدام قطرات الأنف للأطفال

تواصل – وكالات:

حذرت طبيبة روسية من استخدام قطرات الأنف للأطفال، لأنها تسبب الإدمان.

ونصحت الدكتورة فيكتوريا جورلوفا، أخصائية طب الأطفال، باستخدام القطرات في حالات استثنائية فقط، عندما يمنع انسداد الأنف تناول الطعام أو النوم.

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تسبب الإدمان وتؤدي إلى التسمم والوفاة

وبرررت ذلك، قائلة: “عند استخدام هذه القطرات فترة طويلة واستخدامًا غير منضبط، فإن المركبات التي تساعد على تضييق الأوعية لا تسبب الإدمان فقط، بل يمكن أن تؤدي أيضًا، خاصة عند الأطفال، إلى استخدام جرعات زائدة ما يؤدي إلى التسمم، وحتى الموت”.

وتابعت: “ويرجع هذا إلى دخول الدواء عبر الغشاء المخاطي للأنف والفم إلى مجرى الدم والتأثير الجهازي على كامل الجسم”.

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نصيحة عند الاستخدام

وأوصت بأنه “يفضل استخدام القطارة (نقاطة) أو البخاخ الذي يعطي الجرعة المطلوبة من الدواء. كما من الضروري عدم استخدام هذه الأدوية أكثر من ثلاثة أيام، وأن تستخدم ثلاث مرات في اليوم- مرة كل ثماني ساعات”.

وعلى ما نصحت طبيبة الأطفال، فإنه كلما قل استخدام هذه القطرات يكون أفضل.