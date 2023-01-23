الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
10 مليارات ريال قيمة اتفاقيات نوعية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (فيديو)
عاجل.. الكاميرات فضحتها.. سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا
طوارئ في هذا البلد بسبب عدوى تنتقل في صالونات الحلاقة
واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله
عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 307 وإيقاف 142 في قضايا فساد مالي وإداري
ارتفاع التشوهات التناسلية بين الأطفال.. الأطباء يكشفون السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سبب مميت.. طبيبة تُحذر من استخدام قطرات الأنف للأطفال

سبب مميت.. طبيبة تُحذر من استخدام قطرات الأنف للأطفال

سبب مميت.. طبيبة تُحذر من استخدام قطرات الأنف للأطفال
١٠:٣٢:٠٤ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات: 

حذرت طبيبة روسية من استخدام قطرات الأنف للأطفال، لأنها تسبب الإدمان.

ونصحت الدكتورة فيكتوريا جورلوفا، أخصائية طب الأطفال، باستخدام القطرات في حالات استثنائية فقط، عندما يمنع انسداد الأنف تناول الطعام أو النوم.

اقرأ أيضًا:

هل يصح معالجة زكام الأطفال بـ«قطرات الأنف»؟

تسبب الإدمان وتؤدي إلى التسمم والوفاة 

وبرررت ذلك، قائلة: “عند استخدام هذه القطرات فترة طويلة واستخدامًا غير منضبط، فإن المركبات التي تساعد على تضييق الأوعية لا تسبب الإدمان فقط، بل يمكن أن تؤدي أيضًا، خاصة عند الأطفال، إلى استخدام جرعات زائدة ما يؤدي إلى التسمم، وحتى الموت”.

وتابعت: “ويرجع هذا إلى دخول الدواء عبر الغشاء المخاطي للأنف والفم إلى مجرى الدم والتأثير الجهازي على كامل الجسم”.

اقرأ أيضًا:

طبيب يحذر من استخدام قطرات الأنف لعلاج الزكام.. ويقدم نصائح مهمة

نصيحة عند الاستخدام 

وأوصت بأنه “يفضل استخدام القطارة (نقاطة) أو البخاخ الذي يعطي الجرعة المطلوبة من الدواء. كما من الضروري عدم استخدام هذه الأدوية أكثر من ثلاثة أيام، وأن تستخدم ثلاث مرات في اليوم- مرة كل ثماني ساعات”.

وعلى ما نصحت طبيبة الأطفال، فإنه كلما قل استخدام هذه القطرات يكون أفضل.

الكلمات الدلالية:
الدكتورة فيكتوريا جورلوفا انسداد الأنف طب الأطفال قطرات الأنف

مواد ذات صلة

المزيد
3 شركات كبرى ترفع أسعار الحليب 50% بأسواق المملكة

3 شركات كبرى ترفع أسعار الحليب 50% بأسواق المملكة

١٠:٤١ ص، الأربعاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٤
أغيثوا الشعب السوري.. حملة خادم الحرمين تُعيد التذكير بحسابات التبرعات 

أغيثوا الشعب السوري.. حملة خادم الحرمين تُعيد التذكير بحسابات التبرعات 

٠٤:٤٨ م، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧
بدء التحقيق في وفاة “طفلة بانوراما الرياض” ذات الـ 3 أعوام

بدء التحقيق في وفاة “طفلة بانوراما الرياض” ذات الـ 3 أعوام

١٠:٤٤ ص، الأحد، ١٥ يونيو ٢٠١٤
(صور وفيديو) «jeep» تقتحم سوق السيارات بأحدث مركبات الدفع الرباعي

(صور وفيديو) «jeep» تقتحم سوق السيارات بأحدث مركبات الدفع الرباعي

٠٣:٣١ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *