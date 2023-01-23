“صندوق النقد” يختار ممثل المملكة رئيسًا للجنة التدقيق المخصصة

تواصل – واس:

قرر صندوق النقد الدولي، اختيار ممثل المملكة عبدالله بن فهد بن زرعه رئيسًا للجنة التدقيق المخصصة.

وأوضح أن أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اجمعوا على اختيار المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق رئيسًا للجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة وعضواً للجنة التقييم التابعتين للمجلس التنفيذي، وذلك حتى 31 أكتوبر 2024م.

أعضاء اللجنة تستمر تعييناتهم الدورية لمدة ثلاث سنوات

وأضاف أن لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة، تهدف إلى التوصية بمرشح مناسب كعضو جديد في لجنة التدقيق الخارجي التي تشرف على التدقيق الخارجي لصندوق النقد الدولي، والتدقيق الداخلي، والمحاسبة المالية وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر ووظائف الرقابة الداخلية؛ حيث إن أعضاء لجنة التدقيق الخارجي تستمر تعييناتهم الدورية لمدة ثلاث سنوات.

أهم أعضاء لجنة اختيار أعضاء التدقيق

وأشار إلى أن لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة، تضم في عضويتها الحالية المديرين التنفيذيين لكل من “إيطاليا وأستراليا والمكسيك وفنلندا”، وتضم اللجنة في عضويتها حاليًا المديرين التنفيذيين لكل من كندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وسنغافورة، وزيمبابوي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمملكة.

إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لسياسات الصندوق

وتهدف اللجنة إلى متابعة مهمة التقييم في الصندوق عن كثب وإسداء المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بالتقييمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكتب التقييم المستقل، وهو المكتب المسؤول عن إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لسياسات الصندوق وأنشطته وفق جدول الأعمال المتعلق بالمواضيع التي يتم تقييمها، ويتم تحديث هذا الجدول بشكل دوري.

الاختيار يعكس مكانة المملكة عالميًا

ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها المملكة عالميًا، وثقة المجلس بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على دعم الجهود المبذولة والمساهمة الفعالة في تسيير شؤون التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بما يسهم في إنجاز أعمال هاتين اللجنتين بالشكل المأمول.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية.

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