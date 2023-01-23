ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.. لهذا السبب

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم، نتيجة هبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولارًا للأوقية عند الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولارًا.

تصنيف كومكس

وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1,925.05 للأونصة.

لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة إنخفاض USD1,924.85 للأونصة، في الوقت نفسه، ارتفعت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.16% للمتاجرة به على USD102.00.

وبالنسبة لسعر الفضة، فقد هبط سعرها خلال شهر مارس بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على USD23.92 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.22% لتتم المتاجرة به على USD4.24 للرطل.

اقرأ أيضًا:

تراجع محلياً وعالمياً.. تعرف على سعر الذهب عيار 21 في المملكة