الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
واقتحامات.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا ويجبر مقدسيًا على هدم منزله
عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 307 وإيقاف 142 في قضايا فساد مالي وإداري
ارتفاع التشوهات التناسلية بين الأطفال.. الأطباء يكشفون السبب
سبب مميت.. طبيبة تُحذر من استخدام قطرات الأنف للأطفال
وزير الإسكان: نظام الوساطة أبرز المُمكنات لتطوير القطاع العقاري (فيديو)
اليوم.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة عند 4 مئوية

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.. لهذا السبب

ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.. لهذا السبب

ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.. لهذا السبب
١٠:٠٢:٥٧ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم، نتيجة هبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولارًا للأوقية عند الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولارًا.

تصنيف كومكس

وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1,925.05 للأونصة.

لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة إنخفاض USD1,924.85 للأونصة، في الوقت نفسه، ارتفعت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.16% للمتاجرة به على USD102.00.

وبالنسبة لسعر الفضة، فقد هبط سعرها خلال شهر مارس بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على USD23.92 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.22% لتتم المتاجرة به على USD4.24 للرطل.

اقرأ أيضًا:

تراجع محلياً وعالمياً.. تعرف على سعر الذهب عيار 21 في المملكة

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
هبوط أسعار النفط بسبب الإمدادات الليبية

هبوط أسعار النفط بسبب الإمدادات الليبية

٠٢:٤٥ م، الأثنين، ١٦ يوليو ٢٠١٨
«تداول» تنشر تفاصيل تعديل مُدّة تسوية صفقات الأوراق المالية

«تداول» تنشر تفاصيل تعديل مُدّة تسوية صفقات الأوراق المالية

٠٧:٠١ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
حصاد الأسبوع للسوق السعودية: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

حصاد الأسبوع للسوق السعودية: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

٠٤:٣١ م، الخميس، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢
سوق الأسهم يستهل تداولاته الأسبوعية منخفضاً 0.36%

سوق الأسهم يستهل تداولاته الأسبوعية منخفضاً 0.36%

٠٧:٣٢ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *