خطر مميت.. شامبوهات الشعر تحتوي على مواد كيميائية “مسرطنة”

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اختيار منتج جديد للشعر مسألة ليست سهلة للكثيرين، ونادرًا ما تلعب قائمة المكونات المكتوبة في الخلف دورًا في عملية اتخاذ هذا القرار، إلا أنه مما يثير القلق أن المواد الكيميائية المكتوبة بخط صغير أسود يمكن أن تخفي أسماء المواد المسرطنة.

قبل أن تبدأ بشكل محموم في البحث عن مكونات الشامبو الخاص بك، أوضحت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية “دكتور فوكس أونلاين فارماسي” على الإنترنت، أن منتجات فرد الشعر تبدو محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

وقالت: “تحتوي منتجات فرد الشعر على مواد كيميائية ضارة بما في ذلك البارابين، والفثالات، والبيفينول أ، وسيكلوسيلوكسانيس، وثنائي إيثانول أمين، وفورمالدهايد- وكلها ثبت أنها مسرطنة”.

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مواد مسببة لاضطرابات الغدد الصماء

وتُعرف المواد الكيميائية، مثل الفثالات والبيفينول أ أيضًا باسم مختلف – عوامل اختلال الغدد الصماء.

وقالت الدكتور لي: “المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء هي مواد كيميائية لديها القدرة على التداخل مع وظيفة الغدد الصماء الطبيعية (الهرمونية) لجسم الإنسان”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “هذه المواد الكيميائية الصناعية بشكل عام ، والتي بمجرد دخولها الجسم، تتداخل مع مستقبلات خلوية معينة، مثل مستقبلات هرمون الاستروجين”.

وهذه المنتجات قادرة على الارتباط بمستقبلات هرمون الإستروجين، وتحفيز إنتاجه، و”تعتقد بعض السلطات أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي”، بحسب الطبيبة.

وتم ربط التعرض المفرط للإستروجين لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم أيضًا. والأسوأ من ذلك، أن هذه المواد الكيميائية “المسرطنة” لا يجب تناولها في الطعام أو الشراب حتى تكون “ضارة”، وفق تحذيرها.

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سرطان الرحم

وأفادت دراسة أمريكية عام 2022 ، نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، عن زيادة في سرطان الرحم لدى النساء اللواتي يستخدمن منتجات فرد الشعر.

وسأل فريق البحث، 33 ألفًا و947 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا عن استخدامهن لمنتجات مختلفة للشعر ، بما في ذلك منتجات تصفيف الشعر.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت 10 سنوات، تم تشخيص حوالي 378 حالة إصابة بسرطان الرحم، مع إصابة معظم النساء بسرطان بطانة الرحم.

ووجد فريق البحث أن خطر الإصابة بسرطان الرحم كان أعلى بـ 2.5 مرة لدى اللواتي استخدمن منتجات فرد الشعر أربع مرات أو أكثر في السنة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وكان حوالي 59.9 في المائة من النساء اللواتي استخدمن منتجات العناية بالشعر في الدراسة من السود، أو من أصل أفريقي.

وأضافت الدكتور لي: “على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للغاية، إلا أن الدراسات الطبية مفتوحة دائمًا للنقد والتفسير”.

وأضافت: “نظرًا لإمكانية تسبب منتجات فرد الشعر في إتلاف الشعر وفروة الرأس ، وحتى التسبب في حروق فروة الرأس وتساقط الشعر، فمن الأفضل دائمًا القيام بذلك بواسطة مصفف محترف مؤهل بشكل مناسب”.

وتابعت: “سوف ينصحك المصمم بأفضل طريقة للعناية بشعرك. يجب عدم وضع صبغات الشعر على الشعر لمدة أسبوعين على الأقل بعد ذلك”.

وأشارت إلى المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في فرد شعرك، مثل حليب جوز الهند أو الزيوت الساخنة أو الحليب والعسل.