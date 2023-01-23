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“شركة ديارنا لطاقة المناطق المحدودة“

أعلنت الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق – الذراع الدولية لشركة قطر كوول، وشركة ماروبيني، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، عن توقيع اتفاقية لإنشاء شركة “مشروع مشترك” أطلقوا عليها اسم “ديارنا لطاقة المناطق المحدودة”، ومقرها المملكة العربية السعودية.

يعتبر هذا الإعلان نتيجة لمناقشات تحالف إستراتيجي في قطاع طاقة المناطق في المملكة. تهدف الشركة الجديدة أن تصبح مرجعًا في تقديم حلول التبريد المستدامة من خلال تقنية تبريد المناطق.

مستهدفات الشركة الجديدة

تستهدف الشركة الجديدة الجمع بين تقنيات وخبرات تبريد المناطق المتطورة من المتحدة الدولية لطاقة المناطق، والمعرفة والخبرات لتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة من قبل ماروبيني، ومحفظة عجلان وإخوانه القابضة المتنوعة في البنية التحتية، والعقارات والصناعة، والتكنولوجيا، وخدمات المرافق.

سيكون المقر الرئيسي لشركة ديارنا لطاقة المناطق المحدودة في مدينة الرياض. وبموجب الإتفاقية، سيشارك جميع الأطراف خبراتهم ومواردهم بقصد الاستفادة من كفاءة الشركات الثلاثة، وتقديم أفضل الخدمات في فئتها للمملكة لترسيخ مكانتها كمزود رائد لتبريد المناطق في سوق سريع النمو.

القوة الدافعة لتقنية التبريد المستدامة

ويقول السيد ياسر الجيده، مدير الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق والرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، بهذه المناسبة: “من خلال خبراتنا ونجاحاتنا في “قطر كوول”، فإننا نحرص على التوسع في هذا الأمر، وأن نكون القوة الدافعة لتقنية التبريد المستدامة في المملكة العربية السعودية. نحن سعداء للغاية بدخولنا في مشروع مشترك مع ماروبيني ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وهي مؤسسات تشاركنا الرغبة في مواجهة تحديات جديدة وتوسيع قطاع الطاقة الخضراء. سنسعى لخلق قيمة جديدة من خلال الإندماج الذي يعززه مزيج صناعاتنا المختلفة، ونتطلع إلى نمو ونجاح ديارنا لطاقة المناطق المحدودة”.

قوّة تغييرية كبيرة

أضاف سعادة السيد تركي الخاطر، رئيس مجلس إدارة قطر كوول: “أن التآزر في أعمال الشركات الرائدة الثلاثة سيكون كفيلًا في تأسيس موطئ قدم لنا في السوق وقطاع الطاقة على حد سواء. المتحدة الدولية لطاقة المناطق (UDEI) هي شركة تتمتع بالتجهيزات الكاملة والكفاءة اللازمة للتوسع في سوق المملكة العربية السعودية، وستشكّل جنبًا إلى جنب مع كل من شركة عجلان وإخوانه القابضة وشركة ماروبيني، قوّة تغييرية كبيرة. نحن على ثقة بأن المشروع المشترك سيشهد نجاح شركة ديارنا لطاقة المناطق المحدودة ونتطلع إلى الاحتفال بإنجازات الشركة والشراكة الجديدة.”

تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى

وعلق السيد ساتورو هارادا، المسؤول التنفيذي والرئيس التنفيذي لعمليات قسم أعمال الطاقة في ماروبيني بقوله “نحن متحمسون للغاية لبدء هذا المشروع الجديد مع شركائنا في قطاع متزايد النمو في المملكة. يتماشى الدخول في هذا المشروع المشترك مع إستراتيجية شركة ماروبيني متوسطة المدى لتصبح رائدة في مجال الأعمال الخضراء. تتطلع ماروبيني إلى تقديم خبرتها وتجربتها في تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة والمنطقة كاملة، وذلك للإسهام في نمو المشروع المشترك، وتقديم القيمة المضافة لعملائنا.”

دعم رؤية المملكة 2030

وأضاف معالي المهندس علي الحازمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة: “أن إنشاء شركة ديارنا لطاقة المناطق المحدودة مع شركاء مرموقين وذوي خبرة دولية كبيرة مثل الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق وشركة ماروبيني هو دليل على التزامنا ببناء قاعدة أعمال دولية لدعم رؤية المملكة 2030 وازدهار اقتصادنا. بالإضافة لذلك، تؤمن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة بالأهمية الإستراتيجية للطلب المتزايد على احتياجات المياه، والطاقة، وتبريد المناطق، ويأتي ذلك مدعومًا بالزيادة المتسارعة في الاحتياجات الداعمة إلى القطاع الصناعي، وبالتالي فإن الدخول في مثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركائنا يعتبر خطوة بالغة الأهمية لدعم الصناعة الوطنية التي سيتم اتخاذها، والتأكد من تلبية الاحتياجات الرئيسية لمثل هذه الصناعة في المنطقة، مدفوعة بجميع المشاريع الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.”