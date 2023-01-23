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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
٠٩:٥٠:٥٦ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، الموافق 23 من يناير، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 233.16 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.73 ريال.

عيار 21 يسجل 204.02 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.02 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.87 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.01 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.58 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7251 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1632 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233.156 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 232.63 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.25 ريال، فيما وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.56 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.32 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7235 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1628 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.630 ريال.

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