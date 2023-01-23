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صدمة للأطباء.. استخراج 18 قطعة مغناطيسية من معدة طفل!
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صدمة للأطباء.. استخراج 18 قطعة مغناطيسية من معدة طفل!

صدمة للأطباء.. استخراج 18 قطعة مغناطيسية من معدة طفل!

صدمة للأطباء.. استخراج 18 قطعة مغناطيسية من معدة طفل!
٠٩:٠٩:٤٤ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

نجح أطباء أمريكيون في انتشال 18 قطعة مغناطيسية ملتصقة ببعضها البعض من معدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وعانى الطفل من آلام مبرحة في المعدة، إضافة إلى القيء والإمساك، وهي أعراض اشتبه الأطباء في البداية أنها يمكن أن تكون ناتجة عن التهاب حاد في الزائدة الدودية. ورغم إزالة الزائدة الدودية استمرت آلام الطفل.

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رد فعل الأطباء عند اكتشاف القطع المغناطيسية

ووفقًا لمجلة “تقارير حالة جراحة الأطفال” الأمريكية، فإن الأطباء أصيبوا بالدهشة عندما أخضعوا الطفل للتصوير الشعاعي، وبدا وكأنه يحمل سوارًا داخل معدته، وكانوا مندهشين لرؤية شيء على شكل سوار، وكان والداه مرتبكين بنفس القدر.

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واعتقد الأطباء أن الطفل قد ابتلع كل حبة مغناطيسية على حدة خلال مدة غير معروفة، لكن بسبب خصائصها المغناطيسية، فقد تمكنت من الالتصاق ببعضها البعض مشكلة حلقة، لكنها تسببت في سد أمعائه وحفر ثقوب فيها.

وأجرى الجراحون على الفور عملية فتح البطن على الطفل لإزالة 18 قطعة مغناطيسية سداسية الشكل، ثم سارعوا لإصلاح الضرر الذي لحق بأمعائه.

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18 قطعة مغناطيسيةـ معدة طفل آلم مبرح في المعدة أطباء أمريكيون

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