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اليوم.. انطلاق ملتقى التوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بنسخته الثانية

اليوم.. انطلاق ملتقى التوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بنسخته الثانية

اليوم.. انطلاق ملتقى التوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بنسخته الثانية
٠٨:٤٠:١٧ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينطلق، اليوم، الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية بمدينة الرياض، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، تحت رعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور أبرز قادة التعليم والمبتكرين وصناع القرار والمؤثرين وخبراء التقنية.

حلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني

وسيناقش الملتقى أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز التبادل المعرفي، ويساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني.

200 مشارك من 30 دولة

ويشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث يضم الملتقى 7 جلسات متنوعة، و6 ورش عمل، و8 محاضرات علمية، و9 أوراق علمية تقدم تضمن الملتقى، بالإضافة إلى معرض مصاحب يُشارك فيه أكثر من 27 عارضاً عالمياً من أكثر من 12 دولة حول العالم.

 

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أحدث تقنيات التعلم الإلكتروني

ويستهدف الملتقى إكساب الحضور المعارف والتقنيات والممارسات المستحدثة من المتحدثين الرسميين والجلسات العلمية، كما يلقي الضوء على أحدث العلوم والتقنيات في مجال التعلّم الإلكتروني، ويدعم تواصل الزوار مع الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفضل الممارسات.

ويعزز الملتقى التجربة من خلال المعرض المصاحب الذي يكتشف من خلاله المشاركون تقنيات ومنتجات التعلم الإلكتروني المستقبلية، كما يكتشفون أبرز المشاريع المبتكرة في مجال التعليم بسواعد رواد الأعمال والباحثين والطلاب السعوديين.

ودعت الجامعة عموم المهتمين والراغبين بمعرفة المزيد عن الملتقى والتسجيل إلى زيارة الرابط التالي: ( هنا ).

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