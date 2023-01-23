الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات بهذه الشروط

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مدى إمكانية إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية أن يحصل الكفيف على إعفاء عند استيراد سيارة عادية لاستخدامه الشخصي.

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تجهيز المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت الهيئة في حسابها المخصص للرد على التساؤلات عبر موقع “تويتر”، أنه “يتم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة”.

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إعفاء ذوي الإعاقة

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من الخارج، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 في المئة.

لكنها، وللاستفادة من الإعفاء، يجب أن تكون المركبة معدة ‏ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون ‏الرجلين.

وأكدت أن تلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، حيث لا ‏يُسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها 5‎ سنوات.