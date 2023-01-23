170 % ارتفاعًا في بلاغات “نزاهة” خلال 5 سنوات

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سجلت بلاغات المواطنين والمقيمين إلى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” ارتفاعًا بنسبة 170% خلال الخمس سنوات الماضية، بحسب “عكاظ”.

43.181 بلاغًا في العام الماضي

وأوضح تقرير أن عدد البلاغات وصلت في عام 2018 إلى 15.991 بلاغًا، مقابل 43.181 بلاغًا في العام الماضي، أما البلاغات الحضورية إلى مقار فروع الهيئة قفزت في نفس الفترة بنسبة 121%.

جهود الهيئة

في سياق متصل، باشرت الهيئة 1040 تحقيقًا خلال 4 شهور، وأوقفت 465 موقوفًا، وقامت بجولات رقابية بلغت 11815 جولة.

وفي شهر صفر 1444، قامت بـ 3164 جولة رقابية، وأجرت 147 تحقيقًا و97 موقوفًا، وخلال ربيع الأول، نفذت 3426 جولة رقابية وأجرت 148 تحقيقًا و60 موقوفًا.

وخلال شهر ربيع الآخر نفذت 2799 جولة رقابية، وأجرت 308 تحقيقًا و138 موقوفًا، وفي جمادى الأولى نفذت 2426 جولة رقابية وأجرت 437 تحقيقًا و170 موقوفًا.

كما باشرت الهيئة عددًا من القضايا الجنائية والإدارية والجولات الرقابية خلال الأشهر الـ7 الماضية (ذو القعدة، وذو الحجة 1443، ومحرم 1444، وصفر، وربيع أول، وربيع ثاني، وجمادى الأولى) بلغت 23.015 جولة رقابية، و1522 تحقيقًا، وأوقفت 667 متهمًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة ضامنة.

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