إصدار 11 ألف شهادة صحية للعاملين بمنشآت الأغذية والصحة العامة بالطائف

تواصل – واس:

أصدرت أمانة الطائف خلال الشهرين الماضيين أكثر من 11 ألف شهادة صحية، للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة مثل المطاعم ومحلات تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه.

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أهداف إصدار الشهادة الصحية

وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار هذه الشهادات للعاملين في المهن التي تمس صحة المستهلك لضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية.

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إجراءات الحصول على الشهادة الصحية

وقد تم تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة (بلدي)، حيث يتم التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل حسب إجراءات أمانة الطائف، ويحضر العامل ما يثبت إجراء الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، ويستخرج الشهادة بكل يسر.

ويعد استخراج الشهادة الصحية من المتطلبات الأساسية للعاملين في الأنشطة الغذائية، ويمكن للمرافق التجارية الراغبة في الاطلاع على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية .

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5275 شهادة صحية

وقد تم خلال الشهر الماضي فقط إصدار 5275 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت التي لها مباشرة بصحة المواطن والمقيم، وعملت أمانة الطائف على تنفيذ العديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وكافة الأنشطة التي تمس الصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالمطاعم والمطابخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء.

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