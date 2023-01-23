انقطاع التيار الكهربائي في عموم باكستان بعد عطل في الشبكة الوطنية

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أدى عطل في الشبكة الوطنية، اليوم الاثنين، إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء باكستان، وأوضحت وزارة الطاقة أن العمل جار للسيطرة على الموقف.

انقطاع شامل للكهرباء

وأعلنت وزارة الطاقة في باكستان، عن تعطل شبكة الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن العمل جار لاستعادته.

وحسب الخبراء، فإن الطاقة تشكل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، أزمة كبيرة لم يتم التغلب عليها حتى الآن، مشيرين إلى أن الاعتماد المتزايد على الواردات يجعل البلاد فريسة سهلة لأي اضطراب في الأسعار أو الإمدادات العالمية.

الوضع يزداد سوءًا في إسلام آباد

وازدادت انقطاعات الكهرباء في باكستان، عقب أزمة الطاقة التي يشهدها العالم بسب الحرب الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي جعل الوضع يزداد سوءًا في بلد يعاني من ارتفاع حاد بأسعار الوقود ونقص في الإمدادات، الذي يؤثر قطعًا على التيار الكهربائي.

وفق مراقبين، فإن قطاع الطاقة وأزماته المستمرة في باكستان يمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الحكومة، وأحد العقبات الرئيسة أمام النمو الاقتصادي لبلد مستورد صاف للنفط الخام والمنتجات المكررة.

تطبيق إجراءات تقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء

في الوقت نفسه، أبرزت الصحف الباكستانية إعلان الحكومة عن تطبيق إجراءات تقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن إستراتيجية التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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