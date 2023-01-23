3 فئات أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين B12

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كشفت الجمعية الألمانية للتغذية عن العديد من الفئات المعرضين لخطر نقص فيتامين B12، والذي قد يتسبب في التعب المستمر والضعف العام وفقر الدم ومشاكل الأعصاب والعضلات.

الفئات الأكثر عرضة لخطر نقصه

1- كبار السن.

2- الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتيًا.

3- الذين يعانون من أمراض المعدة مثل التهاب المعدة الضموري واستئصال المعدة أو جزء منها أو أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون وقصور البنكرياس الإفرازي.

أما عن طريقة الحصول على هذا الفيتامين، أوضحت أن تناول حاصرات الأحماض (مضادات الحموضة) أو واقيات المعدة (مثبطات مضخة البروتون) على مدار فترة طويلة يعزز فرص نقص فيتامين B12 في الجسم.

وأضافت أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين B12 بمعدل 4.0 ميكروجرام يومياً، مشيرة إلى أن المرأة تحتاج إلى فيتامين B12 بمعدل 4.5 ميكروجرام يومياً أثناء الحمل، وبمعدل 5.5 ميكروجرام يومياً أثناء الرضاعة الطبيعية.

توضيح بشأن الفيتامين

في سياق متصل، كشف الدكتور هاني العبدلي، استشاري مخ وأعصاب، الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص ڤيتامين B12 ومضاعفات السكري.

وقال العبدلي، عبر حسابه في “تويتر”: “ما أؤكد عليه أن الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 والمؤثرة على المخ والأعصاب تتحسن بشكل ممتاز وتزول إذا تم تعديل مستواه في الدم، بعكس مضاعفات مرض السكري.

وأوضح أن تأثيرات السكري على المخ والأعصاب والذاكرة والشرايين يصعب علاجها، وقد يستحيل”.

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الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 ومضاعفات السكري