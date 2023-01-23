بمكة والرياض وعدة مناطق.. خبير طقس يتوقع الخريطة المطرية المتساقطة اليوم

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تستمر اليوم الاثنين – بمشيئة الله – الحالة الممطرة الحادية عشرة على أجزاء ومناطق المملكة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل أجزاءً من مناطق مكة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير ووسط المنطقة الشرقية وجنوب المدينة وشرقي حائل والشمالية.

تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأضاف أن الحالة عبارة عن تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم أنحاء المملكة، حارة نهارًا نسبيًا على المنطقة الغربية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وأشار إلى أن الحالة، تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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