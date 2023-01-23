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تغريب البيوت بالمملكة.. تعرف على الأسباب والحلول المقترحة

تغريب البيوت بالمملكة.. تعرف على الأسباب والحلول المقترحة

تغريب البيوت بالمملكة.. تعرف على الأسباب والحلول المقترحة
٠٧:٣١:٣٥ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمثل النمط المعماري جزءًا من هوية المجتمع، وهو ما يفسر الاختلاف في طبيعة وتصميمات المنازل من مجتمع لآخر.

لكن المهندس نداء بن عامر الجليدي، رصد في مقال نشرته صحيفة “الرياض” تحت عنوان” “فراغات ضائعة بمنازلنا”، ما وصفه بـ “التغريب” في تصميم البيوت بالمملكة على غير ما اشتهرت به في السابق، وتغييرًا لهويتها على حساب الخصوصية.

وكتب قائلاً: “ظهر في الآونة الأخيرة توجه نحو التغريب في تصميم بعض المشروعات السكنية بتصور أن في ذلك تحديثًا للحياة المعاصرة التي تمردنا فيها على حاجاتنا الفراغية في مساكننا وقد أضعنا الكثير من هويتنا داخل بيوتنا”.

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أسباب التغريب

ورصد هذا التغريب في الآتي:

الغرف تكون بمساحات صغيرة جدًا، وكذلك دورات المياه، وذلك لصالح المناطق المفتوحة من دون خصوصية كالصالة مثلاً، وكذلك بعض الفراغات غير المستخدمة كالصالة الرياضية فقط مرة بالشهر”.

-كذلك صرعة الواجهات والفراغات الخارجية المودرن كل هذا على حساب ما ذكر في أول المقال.

-رأينا أخيرًا مستثمرين يعلنون عن مشروعاتهم بمسميات غربية غريبة، والأدهى والأعظم يشتمل الإعلان على أنه عودة إلى بيت العائلة السعودية طبقًا للتصميم الغربي الذى يحقق الخصوصية، هل ينطلي علينا أن التصميم الغربي يحقق الخصوصية!!

-التصاميم لا تتناسب مع المناخ الخارجي لأغلب مناطق المملكة وكل هذا على حساب الطاقة المستهلكة بالمنزل.

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الحلول المقترحة

وطرح الكاتب الحلول من وجهة نظره لتلك المشكلة، وتتمثل في:

-قضية الفراغات غير المستخدمة والضائعة في تصميم المساكن (البيوت) تحتاج نظرة جادة من الأكاديميين بالجامعات؛ ليتعلم مزاول مهنة العمارة مزيدًا من معايشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعنا بجميع شرائحه المختلفة ليعرف كيف يصمم الفراغات الصالحة للشاغل السعودي.

-تحتاج أيضًا إلى مزيد من البحث التطبيقي من مركز بحوث البناء والإسكان (تتبناه وزارة البلديات والإسكان) ليكون لدى مصمم المسكن من خلال المركز -قاعدة البيانات عن مهارات البناء ومواد البناء وأساليب الإنشاء في المناطق المختلفة في المملكة.

-عند ذلك ستكون لدينا منازل سعودية طبقًا لتصميمات خاصة بهوية سعودية يسكنها شعب همته كجبال طويق.

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