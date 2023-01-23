تفاصيل “اللائحة الطبية الجديدة”.. و7 أهداف لوضعها

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كشفت مصادر عن تفاصيل لائحة التقارير الطبية الجديدة الواردة في نظامي الأحوال الشخصية والإثبات، الذي ما زال قيد الاستطلاع وينتهي الخميس، بحسب “عكاظ”.

أهداف اللائحة

تحقق هذه اللائحة الكثير من الأهداف من بينها ما يلي:

1 – رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها.

2 – تساعد على تسريع الفصل في المنازعات.

3 – تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه.

4 – تشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية، الأمر الذي يكفل ضبط التقارير والرقابة عليها.

5 – تعزيز التحول الرقمي من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة.

6 – تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية بنمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

وأوضحت المصادر أن لائحة التقارير الطبية تتكون من 12 مادة، وأوجبت بأن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل من لجنة طبية مختصة مكونة من 3 أطباء استشاريين وأن يكون بطلب من المحكمة.

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