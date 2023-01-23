التجارة تستحوذ على 31% من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نسبة 30.7% من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بنهاية عام 2022.

اقرأ أيضًا:

بـ 11 مليار ريال.. “كفالة” تضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الأنشطة الاقتصادية

وبين تقرير مرصد «منشأت» السنوى الصادر مؤخراً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، إذ يمثل قطاع التشييد والبناء بنسبة (20.7%)، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة (11.6%).

اقرأ أيضًا:

“الصناعة”: 64 عقوبة ضد المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني

نمو منظومة رأس المال الجريء بنسبة 93%

وتوقع التقرير أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م إلى 65% مقارنة بعام 2022م، وأظهر التقرير نمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساسٍ سنوي، وبلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266% ليصل إلى 3.1 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات الاجتماعية»: 6 خطوات لسداد المنشآت

15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال

وكان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلق أعماله رسمياً مؤخراً، بهدف سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لتأسيس الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في التمويل.

كان عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة قد وصل إلى 978,445 منشأة بنهاية عام 2022 بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالعام السابق. وتضم منطقة الرياض36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور