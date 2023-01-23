خدمة اليوم.. 6 خطوات لاعتماد عقود النقل للمعتمرين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات لاعتماد عقود النقل للمعتمرين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين شركات العمرة طلب اعتماد عقود مع شركات النقل بين المدن للمعتمرين من الوزارة أثناء وجود المعتمر في المملكة وحتى مغادرته، عبر عدة شروط وخطوات:

* الخطوات

1 – يدخل مفوض شركة العمرة على نظام الحجز الإلكتروني للعمرة.

2 – يدخل مفوض شركة العمرة على الحجز الإلكتروني للمواصلات.

3 – يختار مفوض شركة العمرة المواعيد المطلوبة للتعاقد وشركة المواصلات.

4 – يرسل طلب التعاقد لشركة العمرة إلى شركة المواصلات.

5 – يوافق مفوض شركة المواصلات على طلب التعاقد.

6 – يعتمد عقد المواصلات بعد موافقة شركة النقل.

* المتطلبات

1 – وجود عقد نقل ما بين شركة العمرة وشركة نقل فعالة ومعتمدة.

* خدمة العملاء

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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