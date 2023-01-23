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7 أهداف لخطة توطين الوظائف المتدرجة بجازان حتى 100%
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7 أهداف لخطة توطين الوظائف المتدرجة بجازان حتى 100%

7 أهداف لخطة توطين الوظائف المتدرجة بجازان حتى 100%

7 أهداف لخطة توطين الوظائف المتدرجة بجازان حتى 100%
٠٦:٥٣:٥٢ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة خطة للتوطين المناطقى التدريجي حتى نسبة 100%، وذلك اعتبارًا من 7/12/1444.

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أهمية برنامج التوطين

  1. إعداد الخطط وآليات التنفيذ بالتركيز على ممكنات كل منطقة.
  2. تمكين الشباب والشابات من فرص العمل.
  3. تعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة.
  4. وضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال لتوطين فرص العمل المتاحة.
  5. دعم مشاركة السعوديين في سوق العمل.
  6. توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية.
  7. توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية بما يتوافق مع إستراتيجية التوطين التي تعمل عليها الوزارة.

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مهن مستثناة من التوطين

واستثنت الوزارة من مهن التوطين صيانة السيارات، ورش الصيانة بكافة انواعها، ومحطات الوقود، وغاز الاسطوانات، والمشاتل ومنافذ البيع وتقديم الخدمات التي تقل مساحتها عن 300 لمهن بائع وموظف صندوق المحاسبة.

وأقرت وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، برنامج التوطين في المناطق، كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.

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