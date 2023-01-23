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من عوامل التربية الصحيحة للأطفال تعليمهم القيم الإيجابية مثل التسامح، والتي تنعكس بالخير على شخصيتهم طوال حياتهم.

ويعتبر التسامح، من أهم الصفات التي تنمي عند الأطفال التفكير الإبداعي، وإضفاء صفات الحب والخير والعفو عن الآخرين في نفوسهم.

ويلجأ بعض الناس إلى تعليم أطفالهم مبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فيظنون بذلك أنهم يزرعون القوة والثقة بالنفس لدى الطفل، متناسين أن هذا الأمر سيجعل منه شخصية حقودة وعنيفة ومحبة للانتقام.

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لماذا نعلم أطفالنا التسامح؟

تعليم الأطفال التسامح سيورث لديه العديد من الصفات الإيجابية مثل:

يكون شخصية قادرة على ضبط نفسها عن الكثير من الصفات السيئة مثل الحقد والكره والانتقام من الآخرين.

التمكن في الكبر من تقبل اختلافات الآخرين.

ينشئ لدينا في المستقبل شخصًا إيجابيًا قلَّ ما ينظر لتصرفات الآخرين بسلبية.

يتمتع الشخص المتسامح بالاحترام والتقدير بين الناس.

الشخص المتسامح محبوب من الآخرين، فلا يحب الناس التعامل مع الشخص الحقود والمحب للانتقام.

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10 خطوات لتعليم الأطفال التسامح

من المهم عند تعليم الأطفال قيمة التسامح اتباع الخطوات الآتية:

استخدام الحوار مع الطفل، إذ أن فوائد الحوار جمة وفعّالة. عزّز روح الجماعة لدى الطفل والمشاركة ليتقبل اختلاف الآخرين. علم طفلك أنه عندما يسامح الآخرين فهذا لا يعني أنه يوافق على ما فعلوه. امدح جهود طفلك عند مسامحة الآخرين. اختر لطفلك قصصاً عن التسامح. أخبر الطفل بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفو عن الآخرين الذين أساءوا لنا. سامح طفلك حتى يستطيع أن يسامح، إذ يتأثر الطفل بما يقوم به الأهل. علم طفلك أن الإنسان يخطئ ويجب أن يحصل على فرصة أخرى. أخبر طفلك عن عواقب عدم مسامحة الآخرين وكيف سيكون مستقبلاً بلا أصدقاء. ذكّر طفلك بالمواقف الطيبة للطفل الآخر، وهذا تمرين لمساعدة الطفل على تنمية التفكير الإبداعي.

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الأمور الواجب مراعاتها عند تعليم الأطفال التسامح

التسامح نوع من الحب، فلا تجبر طفلك عليه، ولكن يمكنك أن تجبره على ألا يتصرف بدافع الغضب.

علم طفلك أن التسامح مع شخص ما لا يعني بالضرورة الاستمرار في العلاقة معه.

افهم مشاعر طفلك أولاً ودعه يعبر عما في داخله، قبل مطالبته بالتسامح.

اسمح للطفل بأن يظهر بعضاً من غضبه ليفرغ ما بداخله من مشاعر سلبية.

من الخطأ دفع الطفل للتسامح دون تحليل ما مر به، فكثرة التسامح بسبب مقنع وبدون سبب إحدى أسباب ضعف الشخصية.

امنح طفلك الاهتمام والحنان، فالطفل المشبع بهذه المشاعر لن يصعب عليه مسامحة الآخرين.

صفة التنافس مفيدة للأطفال ولكن دون الإلحاح عليها؛ حتى لا تولد الحقد في نفسه في حال لم يكن الأفضل دائماً.

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