11 حالة لا تشملها وثيقة تأمين المعتمرين القادمين من الخارج
تواصل – فريق التحرير:
حددت وثيقة تأمين المعتمرين القادمين من الخارج خلال موسم العمرة الحالي 11 حالة لا يشملها التأمين، وهي وفقًا لـ”عكاظ”:
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الوفاة الطبيعية للشخص المؤمن له
1 – العلاج والفحوصات غير الطارئة التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه.
2 – جميع التكاليف المتعلقة بزراعة أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم.
3 – تكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية.
4 – حالات الحمل التي يثبت حدوثها لأكثر من ستة أشهر.
5 – الوفاة الطبيعية للشخص المؤمن له.
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فقدان أو سرقة الأمتعة
6 – العجز الطبيعي وأي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له لنفسه ما يؤدي إلى الوفاة والعجز الكلي الدائم العرضي.
7 – إعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي.
8 – التأخير المعروف أو التأخير الذي تم إبلاغه أو نشره بالفعل من قبل شركة الطيران.
9 – فقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة والخسارة التبعية أيا كان نوعها.
10 – فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد.
11 – إلغاء الرحلات الجوية بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.
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