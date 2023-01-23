بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، عن بدء استقبال التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج.

ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

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مكاتب للكشف على مساكن الحجاج

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني لإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.

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الاشتراطات المطلوبة

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها، تطبيق الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

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