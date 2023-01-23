الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج
بالصور.. 7 مزايا لـ”كروفيت إي-راي” 2024 من “جنرال موتورز”
“هيئة الاتصالات” تُطلق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء
توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
إلقاء قنبلة قرب مبنى قناة فضائية في لبنان.. ماذا علق ميقاتي؟
تحذير من خطورة ترك الهاتف بالشاحن لفترات طويلة.. هل تتأثر البطارية؟ (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج
٠٤:٣٣:٢٦ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، عن بدء استقبال التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج.

ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

اقرأ أيضًا:

من “الداخل والخارج”.. تعرّف على أعداد الحجاج في موسم 1444هـ

مكاتب للكشف على مساكن الحجاج

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني لإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.

اقرأ أيضًا:

لخدمة الحجاج.. 800 فرقة من أنحاء العالم تتنافس على ابتكار أفضل المشاريع التقنية

الاشتراطات المطلوبة

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها، تطبيق الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

اقرأ أيضًا:

لراحة الحجاج.. أهم المشاريع التطويرية للمشاعر المقدسة في “اكسبو 2023”

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الدفاع المدني العاصمة المقدسة المكاتب الهندسية تأجير المنازل للحجاج عناصر السلامة والأمان لجنة إسكان الحجاج

مواد ذات صلة

المزيد
«طريق الملك» يتصدر ترند المملكة بعد واقعة «جنونية» ارتكبها قائد مركبة

«طريق الملك» يتصدر ترند المملكة بعد واقعة «جنونية» ارتكبها قائد مركبة

١٠:٤٢ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا

مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا

٠٢:٥٤ ص، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
القبض على بقية المشاركين في سهرة «ماجنة» بالمدينة

القبض على بقية المشاركين في سهرة «ماجنة» بالمدينة

٠٣:٤٧ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
«أوبك+» تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

«أوبك+» تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

٠٨:١٤ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *