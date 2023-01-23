بالصور.. 7 مزايا لـ”كروفيت إي-راي” 2024 من “جنرال موتورز”

فريق التحرير:

أعلنت “جنرال موتورز”، صانعة السيارات الأمريكية، أن أول سيارة “كروفيت” الكهربائية ستكون متاحة في وقت لاحق هذا العام، حيث تتميز بـ7 مزايا رئيسة.

7 مزايا بسيارة “كروفيت” الكهربائية

1 – السعر يبدأ من 104 آلاف دولار.

2 – تأتي السيارة بـ14 لونًا خارجيًا يمكن للمشترين الاختيار من بينها.

3 – ستصبح “إي-راي” أسرع سيارة “كروفيت” تم إنتاجها، إذ يمكنها التسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.5 ثانية.

4 – تعمل السيارة بنظام هجين بقوة إجمالية 665 حصانًا، من خلال محرك كهربائي وآخر “في 8” سعة 6.2 لتر.

5 – تتميز السيارة ببطارية ليثيوم أيون 1.9 كيلوواط-ساعة.

6 – جميع طرازات 2024 تستفيد من تقنية مساعدة السائق المحدثة.

7 – تشمل السيارة نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، والتنبيه من الاصطدام الأمامي.

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