تحذير من خطورة ترك الهاتف بالشاحن لفترات طويلة.. هل تتأثر البطارية؟ (فيديو)

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حذر الخبير التقني سمير الجنيد، من خطورة الشاحن المقلد أو مجهول العلامة التجارية في الكهرباء لفترة طويلة.

ونصح الجنيد، باستخدام الشاحن الأصلي في شحن الجوال، أو شاحن بمواصفات معروفة.

وشدد سمير الجنيد، على أهمية البقاء بجوار الشاحن، خاصة في بداية الشحن حيث ترتفع درجة حرارة الشاحن.

خطورة ترك الهاتف بالشاحن فترات طويلة

أما بالنسبة لكفاءة البطارية في حال تركها في الشاحن، أوضح أن البطارية ما عليها خلاف إذا تم ترك الجهاز في الشاحن.

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في سياق متصل، يحذر الخبراء من خطورة ترك الهاتف في الشاحن لفترات طويلة، خاصة أن الأمر قد يفضي إلى كارثة مدمرة، كما حدث داخل منزل هذه الأسرة في جلاسكو بأسكتلندا.

وكانت دونا سيميس (40 عامًا) تعد العشاء مع زوجها في المساء، عندما انطلق إنذار حريق المنزل، لتركض إلى الطابق العلوي حيث اكتشفت اندلاع حريق في غرفة نوم ابنها كين (13 عامًا) بعد أن ترك شاحن هاتف في مقبس الكهرباء بجوار سريره، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وينصح الخبراء، بفصل أجهزة الشحن الخاصة بهم، والتحقق من عدم ارتفاع درجة حرارتها.

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