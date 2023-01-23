إلقاء قنبلة قرب مبنى قناة فضائية في لبنان.. ماذا علق ميقاتي؟

تواصل – فريق التحرير:

انفجرت قنبلة ألقيت بجوار مبنى قناة “LBCI” الفضائية اللبنانية، وتسببت في خسائر مادية، وتركت آثارها على جدران مجاورة لاستديوهات القناة، كما تحطم زجاج بعض المركبات الموجودة في الجوار.

حجم الخسائر

وأظهر تقرير مصور بثته القناة اللبنانية، موقع إلقاء القنبلة، والأضرار التي تسببت فيها.

وأوضح التقرير أن قوات الأمن اللبنانية تعكف على رفع الأدلة من موقع التفجير، وإجراء التحريات للاستدلال على المجهولين الذينألقوا القنبلة

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تصريح رئيس الوزراء اللبناني

صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن التحقيقات الأمنية ستتكثف من أجل كشف ملابسات الحادث، مؤكدا في الوقت نفسه أن حرية الإعلام المسؤول ستبقى مصانة ولن يرهبها اعتداء.

كما أجرى ميقاتي اتصالا برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، بيار الضاهر، مطمئنا بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى المحطة.

من جانبه، غرد وزير الإعلام زياد مكاري على “تويتر” قائلا: “أستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال، من خلال إقدام مجهول على إلقاء قنبلة عليها، وقد أجريت اتصالاً برئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ بيار الضاهر، واطمأنيت إلى سلامة العاملين فيها”.